أول يوم عمل لمحافظ المنوفية بعد "كورونا".. "حالة إنسانية ومساعدة عاجلة"

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مصراوي Masrawy

المنوفية - أحمد الباهي:

قرر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، صرف مساعدة مالية عاجلة لأحد الحالات الإنسانية بقرية قويسنا البلد، وذلك فور استغاثتها عبر وسائل الإعلام، ومناشدة المحافظ بمساعدتها والوقوف إلى جانبها من أجل الحفاظ على مستقبل أبنائها.

وقرر اللواء إبراهيم أبو ليمون، صرف مساعدة مالية عاجلة للحالة، تساهم في رفع العبء هنا.

وباشر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، مهام عمله داخل مكتبه في مقر ديوان عام المحافظة، وذلك عقب تعافيه من إصابته بفيروس كورونا.

ووصل المحافظ مكتبه في تمام الساعة التاسعة صباحًا وأكد على مواصلة مسيرة العمل لإنجاز المهام والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لأهالي المنوفية.

كما أوضح محافظ المنوفية أنه حرص على متابعة آلية سير العمل بالديوان العام من خلال المتابعة اليومية والتواصل مع التنفيذين، ومتابعة تنفيذ كافة المشروعات التي تتم على أرض المحافظة بمختلف القطاعات.

كما توجه اللواء إبراهيم أبو ليمون بخالص الشكر والعرفان لكافة المسئولين وأبناء المحافظة على دعمهم الكامل والذين كانوا على تواصل دائم معه للاطمئنان على حالته الصحية.

وناشد محافظ المنوفية المواطنين بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الصحة، والالتزام بالتباعد وارتداء الكمامات حفاظًا على صحتهم وسلامتهم والحد من انتشار الفيروس.