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بالطبل والدفوف.. الأهالي يشيعون أحد أبناء قرية في سوهاج - صور

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بالطبل والدفوف.. الأهالي يشيعون أحد أبناء قرية في سوهاج - صور بالطبل والدفوف.. الأهالي يشيعون أحد أبناء قرية في سوهاج - صور

مصراوي Masrawy

12:57 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

سوهاج – عمار عبد الواحد:

شيع الآلاف من أهالي قرية بنى حميل بمركز البلينا جنوبي محافظة سوهاج، مساء أمس الأحد، جثمان الشيخ زكريا النجار الحميلي، أحد أبناء القرية، إلى مثواه الأخير، حاملين جريد النخيل الأخضر يتقدمهم مجموعة تقرع الطبول والدفوف.

وردد المشيعون هتافات "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، مؤكدين أن الشيخ زكريا، من أولياء الله الصالحين والمباركين بالقرية، وكانت تظهر عليه علامات التقوى والورع أثناء حياته بينهم.

وتوفي الشيخ زكريا النجار أثناء تلقيه العلاج في مستشفى سوهاج الجامعي، متأثرًا بإصابته منذ حوالي 20 يومًا في حادث مروري على الطريق الزراعي " – أسوان" دائرة مركز البلينا.

يذكر أن قرية بنى حميل تضم العديد من الأضرحة، ويأتي إليها الزوار من جميع أنحاء المحافظة وخارجها.

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