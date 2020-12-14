أخبار عاجلة

الصحة الاردنية : فحص المصلين قبل دخولهم المساجد يهدف لحمايتهم -
الأردن : 1708 اصابة جديدة بفيروس كورونا -
فشل تقني في اليوم الأول لتسجيل معلمي التعليم العام في اختبارات الرخص -
لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية -
حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر -
السعودية ترحب بتنفيذ الحكومة اليمنية الشرعية والانتقالي الجنوبي لاتفاق الرياض -
إعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة مناصفة بين الشمال والجنوب وفقا لاتفاق الرياض -
فشل تقني في اليوم الأول لتسجيل معلمي التعليم العام في اختبارات الرخص -
لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية -
"التجارة الخارجية" تبحث إجراءات مراجعة السياسات التجارية الثالثة للمملكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

صور.. غلق 6 مراكز للدروس الخصوصية في شبرا الخيمة

Print
صور.. غلق 6 مراكز للدروس الخصوصية في شبرا الخيمة صور.. غلق 6 مراكز للدروس الخصوصية في شبرا الخيمة

مصراوي Masrawy

12:52 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قرر اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، غلق 6 مراكز للدروس الخصوصية بدائرة الحي، وتحرير محاضر لأصحابها.

جاء ذلك خلال الحملة التي شنها المهندس إيهاب مهدي، والدكتور مجدي البكري، وإدارة المتابعة والإشغال، وأمن الإدارة التعليمية بالحي، إذ جرى غلق وتشميع 6 من مراكز الدروس الخصوصية، وتحرير محاضر لأصحابها تمهيدًا للعرض على النيابة.

قال رئيس الحي، إن الحملات مستمرة في كافة أنحاء المدينة، تنفيذًا لتعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بحظر التجمعات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة ، "الموجة الثانية"، وسرعة غلقها لخطورتها على حياة الطلاب.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأردن : 1708 اصابة جديدة بفيروس كورونا

الأردن : 1708 اصابة جديدة بفيروس كورونا

لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية

لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية

حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر

حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر

لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية

لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية

شبكة عيون الإخبارية