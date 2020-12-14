صور.. غلق 6 مراكز للدروس الخصوصية في شبرا الخيمة

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مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قرر اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، غلق 6 مراكز للدروس الخصوصية بدائرة الحي، وتحرير محاضر لأصحابها.

جاء ذلك خلال الحملة التي شنها المهندس إيهاب مهدي، والدكتور مجدي البكري، وإدارة المتابعة والإشغال، وأمن الإدارة التعليمية بالحي، إذ جرى غلق وتشميع 6 من مراكز الدروس الخصوصية، وتحرير محاضر لأصحابها تمهيدًا للعرض على النيابة.

قال رئيس الحي، إن الحملات مستمرة في كافة أنحاء المدينة، تنفيذًا لتعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بحظر التجمعات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، "الموجة الثانية"، وسرعة غلقها لخطورتها على حياة الطلاب.