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مصراوي Masrawy

كتب- محمد الصاوي:

نفى أحمد رجب صاحب سلسلة محلات سوبر ماركت أولاد رجب، الشائعات التي خرجت الأيام الماضية، والمتعلقة بالقبض عليه، ضمن مجموعة من الشخصيات المتهمة بتمويل الإرهاب.

وقال رجب في فيديو بثه عبر صفحة أولاد رجب على فيسبوك، إن تلك الشائعات محض افتراء وكذب، ما دفعه لتحرير محضر أحوال رقم 30 مباحث إلكترونية وذلك بتاريخ 10 ديسمبر الجاري.

أشار رجب في تصريحه إلى أن الجهات المعنية بالدولة تتخذ حاليا مجموعة من الإجراءات القانونية تجاه مروجي تلك الشائعات الكاذبة.

أكد صاحب سلسلة أولاد رجب، أنه يقف باستمرار خلف الدولة المصرية وقيادتها، ولا توجد له أية علاقة بالجماعات الإرهابية أو الأنشطة السياسية، " أنا في خدمة مصر".

كانت شائعات انتشرت في الفترة الماضية، وزعمت إلقاء القبض على رجب لتورطه بدعم الجماعات الإرهابية.