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طالبان تتوعد باستئناف الهجمات على القوات الدولية إذا لم تلتزم إدارة بايدن بتنفيذ تعهدات

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طالبان تتوعد باستئناف الهجمات على القوات الدولية إذا لم تلتزم إدارة بايدن بتنفيذ تعهدات ترامب طالبان تتوعد باستئناف الهجمات على القوات الدولية إذا لم تلتزم إدارة بايدن بتنفيذ تعهدات

مصراوي Masrawy

01:24 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

كابول- (بي بي سي):

حذرت شخصيات بارزة في حركة طالبان الأفغانية الولايات المتحدة من خرق التزامها بسحب قواتها خلال الأشهر الستة المقبلة.

وفي حديثهم إلى بي بي سي، قالت شخصيات بارزة في طالبان إن الأخيرة ستستأنف هجماتها على القوات الدولية، حال عدم التزام واشنطن بسحب قواتها.

وكان الرئيس الأمريكي ، جو بايدن، قد صرح خلال حملته الانتخابية، بأنه يرغب في الإبقاء على عدد محدود من القوات؛ لمكافحة الإرهاب في أفغانستان.

وكانت إدارة قد وافقت، في فبراير الفائت، على سحب القوات الأمريكية، رهنا بشروط معينة، تتضمن وقف عمل الجماعات الجهادية الدولية في أفغانستان.

ومنذ ذلك الحين، بدأت حركة طالبان محادثات سلام رسمية مع الأفغانية، لم تشهد سوى تقدم محدود.

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