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بعد توقف 9 أشهر.. الإمارات تستأنف رحلاتها الجوية مع تركيا

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بعد توقف 9 أشهر.. الإمارات تستأنف رحلاتها الجوية مع تركيا بعد توقف 9 أشهر.. الإمارات تستأنف رحلاتها الجوية مع تركيا

مصراوي Masrawy

01:21 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

وكالات:

من المقرر أن تستأنف الإمارات وتركيا الرحلات الجوية بين البلدين، اعتبارا من 17 ديسمبر الجاري، بعد 9 أشهر من التوقف، بعدما أجبرت جائحة كورونا السلطات حول العالم على إغلاق مطاراتها، حسبما نقلت وكالة الأناضول .

وأعلنت شركة "فلاي دبي" الإماراتية، استئناف رحلاتها إلى اسطنبول اعتبارا من 17 ديسمبر الجاري.

وقالت متحدثة باسم الناقلة المملوكة لحكومة دبي، في إفادة عبر البريد الإلكتروني، وصلت وكالة "الأناضول" التركية نسخة منها، إن رحلاتها من دبي إلى مطار صبيحة غوكتشين الدولي في اسطنبول، متاحة للحجز على موقع الناقلة الشبكي.

وأضافت أنه من المقرر أن تبدأ الرحلات اعتبارا من 17 ديسمبر 2020.

وألغت "فلاي دبي" رحلاتها إلى اسطنبول اعتبارا من 17 مارس 2020، بناء على تعليمات من الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، في أعقاب تفشي جائحة كورونا.

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مصراوي Masrawy

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