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رويترز: كوريا الجنوبية تغلق المدارس مع ارتفاع الإصابات بكورونا

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رويترز: كوريا الجنوبية تغلق المدارس مع ارتفاع الإصابات بكورونا رويترز: كوريا الجنوبية تغلق المدارس مع ارتفاع الإصابات بكورونا

مصراوي Masrawy

01:15 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

وكالات:

أمرت كوريا الجنوبية بإغلاق المدارس اعتبارا من يوم غد الثلاثاء في العاصمة سيئول والمناطق المحيطة بها، في مسعى للتصدي لأسوأ تفش لفيروس كورونا المستجد في البلاد منذ بدء الجائحة.

وستصبح الدارسة في المدارس الواقعة في منطقة العاصمة عبر الإنترنت حتى نهاية الشهر، في أحدث تعزيز لإجراءات التباعد الاجتماعي التي أخفقت حتى الآن في وقف الزيادة في الإصابات.

ويعد إغلاق المدارس خطوة نحو فرض قواعد المرحلة الثالثة من التباعد الاجتماعي، والتي من شأنها أن تغلق رابع أكبر في آسيا.

وقال رئيس الوزراء، تشونج سي كيون، إن مثل هذه الخطوة تطلبت مراجعة متأنية، مع تعرض لضغوط متزايدة لبذل المزيد من الجهود للحد من ارتفاع الإصابات.

ونقل بيان من مكتبه عنه قوله خلال اجتماع لمسؤولي الصحة إن" الحكومة لن تترد في اتخاذ قرار للانتقال إلى المرحلة الثالثة، إذا رأت أن ذلك ضروري، مع أخذها في الاعتبار آراء الوزارات والحكومات المحلية والخبراء المعنيين".

وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الاثنين، إن كوريا الجنوبية سجلت 718 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في تراجع عن الزيادة القياسية في حالات الإصابة اليومية بالفيروس والتي تم تسجيلها في اليوم السابق.

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مصراوي Masrawy

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