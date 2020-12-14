البيئة: بروتوكول تعاون مع جامعة كفرالشيخ للتوعية بمنظومة المخلفات الصلبة البلدية

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ والدكتور عبدالرازق يوسف دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة البيئة (البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة) وجامعة كفرالشيخ والمحافظة في مجال التعاون المشترك لتقديم البرامج التدريبية والتوعوية الخاصة بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظة.

يأتي ذلك استكمالا لمبادرة اتحضر للأخضر التي تم تنفيذها في الجامعة وفي إطار ما يقوم به البرنامج الوطني التابع للوزارة من تقديم الدعم الفني ورفع قدرات العاملين على إدارة المخلفات داخل المحافظة وما تضمه جامعة كفرالشيخ من أعضاء هيئة تدريس يمتلكون الخبرات العلمية والتطبيقية في مجال خدمة المجتمع والبيئة وما لها من أنشطة في مجالات تدوير المخلفات وإنتاج الوقود الحيوي والطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها.

وأوضحت وزيرة البيئة، أنه سيتم من خلال هذا البروتوكول سعي جميع الأطراف لتقديم الدعم الفني والمتمثل في الأنشطة والبرامج التدريبية والتوعوية الخاصة بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات في محافظة كفرالشيخ بما يحقق الصالح العام لمنظومة إدارة المخلفات الجديدة.

وأكدت فؤاد، على أن البروتوكول يتضمن دور البرنامج الوطني التابع للوزارة في بناء القدرات من خلال تنفيذ دورات تدريبية وورش عمل توعوية للعاملين بالجامعة وطلابها والعاملين في إدارة المخلفات بالمحافظة في المجالات البيئية وبصفة خاصة مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات وتدريب الطلاب خلال التدريب العملي الصيفي وبصفة خاصة طلاب كليات الهندسة والعلوم والزراعة على نظم الإدارة المتكاملة للمخلفات وكذلك تدريب الخريجين وتقديم المواد الإعلامية الخاصة بالتوعية في المجالات البيئية المختلفة إلى جانب قيام الكوادر العلمية بتقديم المحاضرات المتخصصة التي تقوم بها الجامعة في المجالات البيئية تحت نشاط الطرف الأول.

كما تضمن البروتوكول دور الجامعة في ترشيح الطلاب من كليات الجامعة لحضور الدورات التدريبية وورش العمل ومشاركة أساتذة الجامعة في تنفيذ الدورات التدريبية وورش العمل من خلال تقديم المحاضرات التخصصية وفقا لكل برنامج تدريبي إلى جانب مشاركة البرنامج في تنفيذ الأنشطة مثل نظافة الشواطئ، مبادرة "اتحضر للأخضر"، مبادرة التوعية بالفصل من المنبع، مبادرة تغيير سلوك المواطنين لعدم إلقاء المخلفات بالشوارع أو على جانبي الترع والمصارف.

هذا بالإضافة إلى دور المحافظة في تنفيذ زيارات ميدانية للمتدربين للمنشآت الخاصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات داخل المحافظة والتنسيق مع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة فيما يخص عملية التوعية والتدريب.

كما اتفق الأطراف على تشكيل لجنة مشتركة من جميع الأطراف يصدر بها قرار من الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، تجتمع تلك اللجنة بصفة دورية لمتابعة تنفيذ بنود هذا البروتوكول.