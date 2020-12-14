مؤشرات عامة قبل الجلسة الأخيرة.. تعرف على إنجازات البرلمان خلال 5 سنوات

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

أصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي، تقريرًا حول إنجازات البرلمان خلال الفصل التشريعي الحالي، الذي سيعقد آخر جلساته غدًا الثلاثاء.

وجاء أبرز الإنجازات التي حققها المجلس في التقرير الذي وزعته الأمانة العامة تحت عنوان (مؤشرات عامة) على النحو التالي:

أولاً: القرات بالقوانين

نظر المجلس وناقش عدد (342) قرارًا بقانون خلال أول 15 يومًا من انعقاده.

أما عن مشروعات القوانين خلال دور الانعقاد الأول فبلغت 82 قانونًا، بإجمالي عدد مواد 1226، والدور الثاني 219 قانونًا بإجمالي مواد 2354، والثالث 197 قانونًا بإجمالي مواد 2757، والرابع 156 قانونًا، بإجمالي 1701، والخامس والسادس 237 قانونًا بإجمالي 2518.

وأكدت الأمانة العامة أن إجمالي عدد القوانين على مدار الفصل التشريعي بلغ 891 بإجمالي عدد مواد 10556.

وفي ما يخص الاتفاقيات الدولية، أوضح التقرير أنه تم خلال الدور الأول الموافقة على 27 اتفاقية، والدور الثاني 65، والدور الثالث 60، والدور الرابع 65، أما الدوران الخامس والسادس فـ85، بإجمالي 308.

وبشأن عدد الجلسات العامة، عقد المجلس خلال الدور الأول 96 جلسة عامة، والدور الثاني 68، والدور الثالث 71، والدور الرابع 72، والدوران الخامس والسادس 65؛ ليبلغ عدد إجمالي الجلسات 372 جلسة.

وعلى المستوى الرقابي كشف التقرير عن أن عدد البيانات العاجلة بلغ 1278، وطلبات الإحاطة 6008، والأسئلة 4133، والاقتراحات برغبة 3188، وطلبات المناقشة العامة 200.