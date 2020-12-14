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ضبط مزارع اشترك مع نجله في تجميع مدخرات المصريين بالخارج

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ضبط مزارع اشترك مع نجله في تجميع مدخرات المصريين بالخارج ضبط مزارع اشترك مع نجله في تجميع مدخرات المصريين بالخارج

مصراوي Masrawy

12:56 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية، شخص اشترك مع نجله "يعمل في الخارج"، في تجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة المُشار واستبدلها بالعملة المصرية.

معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، أفادت قيام (أحد الأشخاص "يعمل بإحدى الدول العربية" ووالده- مقيمان بدائرة مركز شرطة العسيرات بسوهاج) بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة المُشار إليها بالعملة الأجنبية من خلال الأول، وإرسالها لوالده بموجب حوالات بنكية ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري بأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج مقابل عمولة مالية، والاستفادة من فارق سعر العملة.

أمكن ضبط المتحرى عنه الثاني وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي (2٫000٫000 جنيه مصري).

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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