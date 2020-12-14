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أحدهم يروج عبر فيسبوك.. ضبط 3 أشخاص بحوزتهم مخدرات في القاهرة

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أحدهم يروج عبر فيسبوك.. ضبط 3 أشخاص بحوزتهم مخدرات في القاهرة أحدهم يروج عبر فيسبوك.. ضبط 3 أشخاص بحوزتهم مخدرات في القاهرة

مصراوي Masrawy

12:55 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وضبط العناصر الإجرامية من حائزي المواد المخدرة والمتاجرين بها.

أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة عن استهداف وضبط (عاطلين لهما معلومات جنائية، بحوزتهما (كمية من مسحوق الهيروين المخدر، كمية من مخدر الفودو، مبالغ مالية وهواتف محمولة)

كما ضبطت أجهزة البحث الجنائي بالقاهرة عن ضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة)، بحوزته (عدد من الأقراص المخدرة– عدد من الأقراص لأدوية مهربة ومحظور تداولها) لقيامه بالترويج لبيعها على عملائه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بحوزة.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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