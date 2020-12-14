ضبط هارب من 127حكم قضائي بغرامات مالية 1.5مليون جنيه

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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

تمكنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك إحدى شركات المعمار- مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، وله محل إقامه آخر بدائرة قسم شرطة المعادي)، والمطلوب التنفيذ عليه في (127) حكم حبس جزئي ومستأنف (شيكات – مباني) بإجمالي عقوبات بالحبس 103 سنة، وغرامات مالية مستحقة بلغت (1٫526٫000) جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.