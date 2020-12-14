ضبط 4 أشخاص هددوا سيدة بنشر صورها الشخصية في القاهرة

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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، 4 أشخاص، لقيامهم بتهديد إحدى السيدات ومساومتها على دفع مبلغ مالي.

تبلغ لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات-مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (سائق "توك توك"، 3 عاطلين-مقيمين بدائرة القسم)، حيث قررت بسابقة قيامها باستقلال مركبة "توك توك" قيادة الأول بقصد توصيلها لمحل سكنها، وتركها هاتفها المحمول سهواً داخل المركبة، وقيام المذكورين بمساومتها على دفع مبلغ مالي مقابل إعادة هاتفها المحمول، وعدم نشر الصور الشخصية الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.