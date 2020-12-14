الصين: توقيف صحفية بوكالة بلومبيرج للاشتباه بضلوعها في أنشطة تهدد الأمن الوطني

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مصراوي Masrawy

بكين – (أ ش أ):

أكدت الصين اليوم الاثنين نبأ القبض على صحفية بمكتب وكالة أنباء "بلومبيرج" العالمية في الصين؛ للاشتباه بضلوعها في أنشطة إجرامية تهدد الأمن الوطني الصيني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين بين" - في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة - إن "جهاز بكين للأمن ألقى القبض على مواطنة صينية؛ للاشتباه بضلوعها في أنشطة إجرامية تهدد الأمن الوطني، وإن جميع حقوقها مكفولة بموجب القانون".

وحول بيان الاتحاد الأوروبي - الذي طالب الصين بإخلاء سبيل جميع الصحفيين والمواطنين المحتجزين على خلفية تغطيتهم الصحفية - قال بين إن الحكومة الصينية تحمي حرية التعبير وفقا للقانون، وإن السلطات الصينية تقوم بواجبها في إطار القانون، داعيا إلى التوقف عن إصدار ما وصفه بـ "الملاحظات غير المسؤولة".