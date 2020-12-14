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عمان وإيران تؤكدان حرصهما على تعزيز ثوابت الأمن والاستقرار في المنطقة

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عمان وإيران تؤكدان حرصهما على تعزيز ثوابت الأمن والاستقرار في المنطقة عمان وإيران تؤكدان حرصهما على تعزيز ثوابت الأمن والاستقرار في المنطقة

مصراوي Masrawy

01:02 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

مسقط- (د ب أ):

بحث وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي اليوم الاثنين مع مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي عددا من المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم أن الطرفين أكدا حرص البلدين الجارين على مؤازرة ودعم كافة الجهود والمبادرات الرامية إلى تعزيز ثوابت الأمن والاستقرار في المنطقة وتحقيق التفاهم والوئام والتعاون الإيجابي بين الجميع.

ووفق الوكالة ، جرى خلال المباحثات الـتأكيد على مواصلة مختلف مجالات التعاون الثنائي بما يعود بالمنافع المتبادلة ويعزز المصالح المشتركة خاصة الاقتصادية منها والتجارية والثقافية والعلمية.

وكان عراقجي وصل في وقت سابق اليوم إلى مسقط، قادما من كابول، في إطار جولة إقليمية.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) أن عراقجي سيشارك في اجتماع الدورة السابعة للجنة المشتركة للمشاورات الاستراتيحية بين إيران وسلطنة عمان.

وكانت لجنة المشاورات الاستراتيجية قد تشكلت في عام 2011 بقرار من وزيري خارجية إيران وسلطنة عمان.

وتهدف اللجنة إلى تحسين مستوى المفاوضات واتخاذ القرارات وتحديد خارطة الطريق للعلاقات بين البلدين في جميع المجالات. وحتى الآن تم عقد ست جولات بالتناوب في عاصمتي البلدين على مستوى نواب وزراء الخارجية، وعقدت الدورة السادسة للجنة في تشرين أول/أكتوبر 2016 في طهران.

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