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اشتية يحذر من خطط الإسرائيلية لشرعنة عدد من البؤر الاستيطانية

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اشتية يحذر من خطط الحكومة الإسرائيلية لشرعنة عدد من البؤر الاستيطانية اشتية يحذر من خطط الإسرائيلية لشرعنة عدد من البؤر الاستيطانية

مصراوي Masrawy

01:01 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

رام الله- (د ب أ):

حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الاثنين من خطط الإسرائيلية الرامية إلى شرعنة عدد من البؤر الاستيطانية.

وقال اشتية ، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله إن "الحكومة الإسرائيلية تحاول، شرعنة عدد من البؤر الاستيطانية، ونحن ندرك هذه الألاعيب".

وأضاف أن "المستعمرات تبدأ بكرفان لمتطرف يغتصب قطعة أرض تحت حماية الجيش الإسرائيلي، وتبدأ تتوسع وفي أي حملة انتخابية تعترف الحكومة الإسرائيلية بهذه البؤرة وتمدها بالمال والامتيازات وغيرها".

وشدد اشتية على أن "الاستيطان جميعه وبكل أشكاله، غير شرعي وغير قانوني وإلى زوال، وهكذا علمتنا تجارب التاريخ".

وأوردت وسائل إعلام عبرية أمس عن مخطط حكومي يستهدف "شرعنة" المستوطنات الصغيرة والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية قبل رحيل الإدارة الأمريكية الحالية والذي كان مجمدا سابقا.

ويدور الحديث عن شرعنة 70 مستوطنة صغيرة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية، وتوفير البنية التحتية والظروف المعيشية لعشرات آلاف المستوطنين فيها.

من جهة أخرى ، قال اشتية إن هناك حملة تحريض جديدة على المنهاج الفلسطيني والأسرى والقتلى الفلسطينيين، مضيفا أن "المنهاج الفلسطيني نتاج تاريخنا وثقافتنا ونضالنا وديننا ومساهمتها الحضارية، والذي تم التمسك به على طاولة المفاوضات، لن نتنازل عنه بالمنهاج".

وتابع أن "من يربط مساعدته بثوابت المنهاج الفلسطيني فإننا سنمول مناهجنا من ميزانيتنا، نريد منهاجا وطنيا يعكس واقعنا ورؤيتنا والتقدم العلمي ويعزز الصمود ويعكس مجتمعنا بروحه التعددية".

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