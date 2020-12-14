فيتنام: الطيران المدني تفرض غرامة على الركاب الذين لا يرتدون الكمامات

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مصراوي Masrawy

هانوي- (د ب ا):

أعلنت هيئة الطيران المدني في فيتنام اليوم الاثنين أنه سوف يتم فرض غرامة تبلغ قيمتها 130 دولارا بحق الركاب الذين لا يرتدون الكمامات على متن الرحلات الجوية.

وجاء في بيان الهيئة أنه على الرغم من عدم تسجيل حالات عدوى محلية بالفيروس خلال الأسبوعين الماضيين، فإنه إذا تم رصد راكب لا يرتدي كمامة سوف يتم تغريمه مبلغ يصل إلى 3 مليون دونج فيتنامي، أي أكثر من 130 دولارا.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تستعد فيه فيتنام لمواجهة الخطورة المتزايدة لانتقال العدوى محليا، وذلك مع دخول فصل الشتاء في المناطق الشمالية وبدء الأسر في الاعداد للاحتفال بالعام القمري الجديد.

ويذكر أن فيتنام لم تسجل حالات عدوى محلية بفيروس كورونا حتى بداية الشهر الجاري، عندما تأكد نقل مضيف طيران في مدينة هو شي مينه للعدوى لصديق.

وقبل ذلك، لم تسجل فيتنام أي حالات عدوى محلية طوال ثلاثة أشهر.

ويبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس في فيتنام 1397 حالة، وحالات الوفاة 25 حالة.