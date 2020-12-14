"الزائدي" يستقبل مدير المعهد الثانوي الصناعي بمكة

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استقبل مدير التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، بمكتبه، مدير المعهد الصناعي الثانوي بمكة المكرمة المهندس سفر الغامدي، بعد نجاح الملتقى الافتراضي للمرشدين الطلابيين بالعاصمة المقدسة.

وقدم "الغامدي" شكره لمدير التعليم ومن معه من مديري الأقسام بإدارة التعليم، الذين قدموا جهودًا كبيرة في إنجاح الملتقى؛ حيث قدّم دروعًا تذكارية بهذه المناسبة وشهادات شكر لجميع المدارس المشاركة والتي بلغ عددها 89 مدرسة، استلمها مدير التعليم نيابة عنهم، وتم تكريم جميع المرشدين الطلابيين من قِبَل المعهد بشهادات شكر مرئية وأخرى مكتوبة.

جدير بالذكر أن الملتقى الافتراضي للمرشدين الطلابيين بالعاصمة المقدسة تم تنظيمه من قِبَل إدارة التعليم بالعاصمة المقدسة ونفذه المعهد للتعريف بالبرامج التقنية والصناعة ومستقبلها في وطننا الغالي والفرص الوظيفية التي يتيحها المعهد بعد التخرج.