أخبار عاجلة

السعودية ترحب بتنفيذ الحكومة اليمنية الشرعية والانتقالي الجنوبي لاتفاق الرياض -
إعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة مناصفة بين الشمال والجنوب وفقا لاتفاق الرياض -
فشل تقني في اليوم الأول لتسجيل معلمي التعليم العام في اختبارات الرخص -
لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية -
"التجارة الخارجية" تبحث إجراءات مراجعة السياسات التجارية الثالثة للمملكة -
الولايات المتحدة تسجل 230,953 إصابة كورونا و3,444 حالة وفاة -
"المسيعيد": اعتبر نفسي الأول في الشيلات وتقاعدت من عملي لأجل هذه المهنة -
إدارة "الوحدة" تردُّ على قرار لجنة الانضباط.. سنقدِّم ما يثبت سلامة موقفنا -
مدني جازان: سقوط مقذوف أطلقته ميليشيا الحوثي قُرب مستشفى الحرث العام -
3.1 مليار جرعة لقاح تصل بحلول نهاية العام الجاري إلى 92 دولة نامية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

عضو "شورى" تطالب بمعالجة سيطرة بعض الجنسيات على تخصصات معينة في السوق

Print
عضو "شورى" تطالب بمعالجة سيطرة بعض الجنسيات على تخصصات معينة في السوق عضو "شورى" تطالب بمعالجة سيطرة بعض الجنسيات على تخصصات معينة في السوق
أشارت إلى أن "هدف" لم يطرح برامج كافية لدعم التخصصات الصحية.. خاصة "التمريض"

عضو

طالبت عضو مجلس الشورى د. ريمة اليحيا؛ بمعالجة سيطرة بعض الجنسيات على تخصصات معينة في السوق لرفع نسبة التوطين.

وأشارت إلى أن إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص من السعوديين منخفض مقارنةً بأعداد المقيمين.

وأوضحت أن الصندوق لم يطرح برامج كافية لدعم التخصصات الصحية، خاصة في مجال التمريض.

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس، التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1440 - 1441 هـ.

وطالب عضو "الشورى" د. فهد التخيفي؛ صندوق تنمية الموارد البشرية بالمبادرة لتطوير برامج لمعالجة التحديات طالما أن لدى الصندوق ميزانية ضخمة.

وطالبت عضو "الشورى" د. عائشة زكري؛ الصندوق، باستخدام البيانات الديموغرافية والتعليمية لدى الباحث عن عمل.

هذا وقد طالب عضو "الشورى" د. عبدالله النجار؛ صندوق تنمية الموارد البشرية بتحديد الإطار العام والتخصصات المطلوبة لطالبي سوق العمل في القطاع الخاص التزاماً بأهداف رؤية المملكة 2030 والتنسيق مع الجامعات في هذا الخصوص.

من ناحيته، شدّد عضو "الشورى" د. ناصر طيران؛ على صندوق تنمية الموارد البشرية بتعزيز استخدام الأنظمة الذكية وتقنية الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات بما يساعد على دعم اتخاذ القرار المناسب وبما يسهم في ترشيد كفاءة الإنفاق وتحديد البرامج والدورات التي يحتاج إليها سوق العمل.

من جهة أخرى، ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1440 / 1441 هـ.

وأشار عضو "الشورى" د. صلاح الطالب، إلى أهمية قيام الصندوق بإعداد إستراتيجية أو خطة استدامة مالية تدرس بشكل علمي دقيق وتقدم مقترحات لمعالجة الانخفاض المحتمل لإيرادات الصندوق نتيجة لانخفاض أعداد العمالة الأجنبية والرسوم التي يدفعونها والتي تمثل المصدر الرئيس لإيراداته.

وأكد عضو "الشورى" م. مفرح الزهراني؛ على صندوق التنمية الزراعية، أهمية تطوير برامج الصندوق التي يعول عليها المواطنون في الطائف والباحة وعسير، وأهمها تطوير برامج التنمية الريفية باعتبارها مصدر حياة لتلك المناطق.مجلس الشورى

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فشل تقني في اليوم الأول لتسجيل معلمي التعليم العام في اختبارات الرخص

فشل تقني في اليوم الأول لتسجيل معلمي التعليم العام في اختبارات الرخص

لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية

لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية

حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر

حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر

فشل تقني في اليوم الأول لتسجيل معلمي التعليم العام في اختبارات الرخص

فشل تقني في اليوم الأول لتسجيل معلمي التعليم العام في اختبارات الرخص

شبكة عيون الإخبارية