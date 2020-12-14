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رئيس ديوان ميركل: مراكز الرعاية النهارية والمدارس هي أول ما سيُفتح مجددا

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رئيس ديوان ميركل: مراكز الرعاية النهارية والمدارس هي أول ما سيُفتح مجددا رئيس ديوان ميركل: مراكز الرعاية النهارية والمدارس هي أول ما سيُفتح مجددا

مصراوي Masrawy

12:35 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

برلين- (د ب أ):

وعد رئيس المستشارية هيلجه براون بأن المدارس ومراكز الرعاية النهارية ستكون أول ما سيعاد فتح أبوابها بعد انتهاء الإغلاق الذي يهدف إلى احتواء جائحة كورونا.

وقال براون في تصريحات لمحطة "آر تي إل" التلفزيونية الألمانية اليوم الاثنين: "قلنا ذلك دائما. هذا هو آخر شيء نغلقه وأول شيء نفتحه... التعليم له الأولوية، وسيظل كذلك"، وفي المقابل، أعطى براون القليل من الأمل في تخفيف القيود على نحو موسع مع بداية العام الجديد.

وأعرب براون عن أمله الكبير في انخفاض عدد الإصابات، وقال: "أعتقد أن تخفيف القيود على نحو شامل أمر بعيد الاحتمال للغاية... يناير وفبراير هما دائما شهران صعبان بشكل خاص بالنسبة لأمراض الجهاز التنفسي"، موضحا أنه طالما لا يوجد لقاح كاف للجميع في مرحلة الشتاء، "سنمر بأيام صعبة".

واعترف براون بأن الإجراءات التي اتخذتها الاتحادية وحكومات الولايات في نوفمبر الماضي كانت محدودة للغاية، موضحا أن ذلك تسبب في استمرار تزايد أعداد الإصابات على نحو كبير، مضيفا أن الهدف المتمثل في جعل عيد الميلاد "الكريسماس" آمنا لم يتحقق.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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