أفغانستان: مقتل إمام مسجد في إقليم فرح على أيدي عناصر من طالبان

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مصراوي Masrawy

كابول- (د ب أ):

أكد مسؤولون محليون اليوم الاثنين، مقتل إمام مسجد في منطقة "لاش جووين" بإقليم فرح غربي أفغانستان، على أيدي عناصر من حركة طالبان مساء أمس الأحد.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الاخبارية الافغانية عن المسؤولين المحليين القول، إن طالبان "أطلقت النار" على إمام المسجد، ويدعى مولوي غلام ساخي، وأردته قتيلا.

ووقع الحادث في مدينة فرح عاصمة الإقليم الذي يحمل نفس الاسم، بعد أن انتهى الإمام من إقامة صلاة العشاء، بحسب ما قاله المسؤولون المحليون، دون أن يقدموا تفاصيل أخرى بشأن الهجوم.

ومن جانبها، لم تعلق طالبان على الحادث.