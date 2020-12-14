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سنغافورة تنتقل للمرحلة الثالثة من استراتيجية مكافحة كورونا في 28 من الشهر الجاري

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سنغافورة تنتقل للمرحلة الثالثة من استراتيجية مكافحة كورونا في 28 من الشهر الجاري سنغافورة تنتقل للمرحلة الثالثة من استراتيجية مكافحة كورونا في 28 من الشهر الجاري

مصراوي Masrawy

12:25 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

سنغافورة- (د ب ا):

قال رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج اليوم الاثنين إن المدينة سوف تدخل المرحلة الثالثة من الأخيرة من استراتيجية التعامل مع في 28 ديسمبر الجاري، حيث سوف يتم تخفيف القيود المفروضة في المدينة البالغ تعداد سكانها 7ر5 مليون نسمة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هسين لونج القول إنه سوف يتم زيادة عدد المسموح لهم بالتجمع خارج المنازل من خمسة أشخاص إلى ثمانية، كما سوف يتم تخفيف القيود المفروضة على حدود سعة الأماكن العامة مثل المراكز التجارية وأماكن العبادة.

وأضاف رئيس الوزراء " من فضلكم، أدركوا أننا حتى ونحن ندخل المرحلة الثالثة، فوزنا في المعركة مازال بعيدا".

وأوضح" لم يتم استئصال فيروس كورونا ".

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مصراوي Masrawy

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