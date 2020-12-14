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أمير الكويت يتسلم رسالة خطية من رئیس الوزراء العراقي

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أمير الكويت يتسلم رسالة خطية من رئیس الوزراء العراقي أمير الكويت يتسلم رسالة خطية من رئیس الوزراء العراقي

مصراوي Masrawy

12:24 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

الكویت - (د ب أ):

تسلم أمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر اليوم الاثنين رسالة خطیة من رئیس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تضمنت القضایا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتین الإقلیمیة والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية ( كونا) أن الرسالة تضمنت أيضا العلاقات التي تربط البلدین وسبل تنمیتها وتعزیزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة

ووفق الوكالة، تسلم أمير الكويت الرسالة خلال استقباله بقصر بیان صباح الیوم وزیر الخارجیة العراقي فؤاد حسین بحضور وزیر الخارجیة الكويتي الشیخ أحمد ناصر المحمد الصباح .

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