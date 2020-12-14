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المانيا: كل أسبوع من الإغلاق يخفض 3.5 مليار من الناتج المحلي الإجمالي

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المانيا: كل أسبوع من الإغلاق يخفض 3.5 مليار من الناتج المحلي الإجمالي المانيا: كل أسبوع من الإغلاق يخفض 3.5 مليار من الناتج المحلي الإجمالي

مصراوي Masrawy

12:23 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

برلين- (د ب أ):

توقع معهد بحوث التوظيف الألماني "آي إيه بي" أن يتسبب كل أسبوع من الإغلاق في ألمانيا في محو حوالي 5ر3 مليار يورو من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد؟

وقال الباحث في المعهد، إنتسو فيبر، اليوم الاثنين إن الموافقة الوشيكة على لقاح مضاد من شأنها أن تشير إلى أصحاب العمل بأن نهاية الأزمة باتت وشيكة.

وأضاف فيبر: "لذلك ستحاول العديد من الشركات الاحتفاظ بموظفيها"، مضيفا أنه سيكون هناك رغم ذلك انتكاسة في سوق العمل، وقال: "هذا الإغلاق سيضع عبئا آخر على تطوير العمالة في ألمانيا".

تجدر الإشارة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا في عام 2019 بلغ حوالي 44ر3 تريليون يورو.

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