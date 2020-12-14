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مقتل 10 من أفراد قوات الأمن في هجوم لحركة طالبان بشمال أفغانستان

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مقتل 10 من أفراد قوات الأمن في هجوم لحركة طالبان بشمال أفغانستان مقتل 10 من أفراد قوات الأمن في هجوم لحركة طالبان بشمال أفغانستان

مصراوي Masrawy

12:20 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

قال مسؤولون اليوم الاثنين إن ما لا يقل عن عشرة من أفراد القوات الأمنية الأفغانية قتلوا في هجوم لحركة طالبان بإقليم قندوز بشمال البلاد.

وقال المسؤولان المحليان غلام رباني رباني وأمين الله ايدين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن الهجوم وقع في منطقة إمام صهيب بالإقليم.

ومن بين الذين قتلوا، ثمانية من رجال الشرطة وجنديان .

وأضاف المسؤولان أن الهجوم أسفر عن وقوع إصابات، ولكن لم يتضح بعد عدد المصابين.

وتجرى الأفغانية ومسلحو طالبان مباحثات سلام منذ أكثر من شهرين بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ عقود. ولكن الصراع الدموي مازال مستمرا في البلاد.

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