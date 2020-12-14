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كورونا في اليونان: إلزام القادمين بالخضوع للفحص والحجر الصحي لحين صدور النتيجة

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كورونا في اليونان: إلزام القادمين بالخضوع للفحص والحجر الصحي لحين صدور النتيجة كورونا في اليونان: إلزام القادمين بالخضوع للفحص والحجر الصحي لحين صدور النتيجة

مصراوي Masrawy

12:18 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

أثينا- (د ب ا):

يتعين على المسافرين القادمين لليونان إجراء فحص المستجد والخضوع لحجر صحي لمدة ثلاثة أيام انتظارا للنتيجة، وذلك ابتداء من اليوم الاثنين.

وبدأت اليونان في تخفيف إجراءات الإغلاق، حيث فتحت المكتبات وصالونات تصفيف الشعر أبوابها في ظل قيود صارمة بعد نحو ستة أسابيع.

وتتحمل اليونان تكلفة فحص فيروس كورونا للقادمين لليونان. ولكن مازال يتعين أن يقدم المسافر فحص " بي سي ار" يثبت سلبية إصابته بالفيروس، قبل 72 ساعة من الوصول لليونان.

وتسجل اليونان حالات إصابة بفيروس كورونا منخفضة مقارنة ببقية دول الاتحاد الأوروبي، ولكنها لا تمتلك الكثير من الأسرة في وحدات الرعاية المركزة، ومعظمها مشغولة.

وقد سجلت اليونان، البالغ تعداد سكانها نحو 11 مليون نسمة، 693 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة أمس السبت. وسجلت اليونان منذ بداية الجائحة في مارس الماضي 3625 حالة وفاة بالفيروس.

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مصراوي Masrawy

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