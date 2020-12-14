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وزير الإسكان: غدًا بدء تسليم أراضي العاملين بالخارج بالقاهرة الجديدة

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وزير الإسكان: غدًا بدء تسليم أراضي العاملين بالخارج بالقاهرة الجديدة وزير الإسكان: غدًا بدء تسليم أراضي العاملين بالخارج بالقاهرة الجديدة

مصراوي Masrawy

12:29 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ غدا الثلاثاء، وحتى يوم الخميس 22 /4/ 2021، في تسليم قطع أراضي العاملين بالخارج بمناطق ( امتداد النرجس بالتجمع الثالث – شمال بيت الوطن 433 فدان NORTH HOUSE – الحي السابع بالمرحلة السادسة "بيت الوطن").

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بمنطقة امتداد النرجس بالتجمع الثالث المنطقة B، القطع من 1: 20، يوم الثلاثاء 15 /12 /2020، وباقى القطع في المواعيد التالية لهذا التوقيت.

وأضاف أنه سيتم تسليم القطع بالمنطقة C، من 1 :20، يوم الأحد 31 /1/ 2021، والقطع من 21 : 40، يوم الإثنين 1 /2/ 2021، والقطع من 41 : 60، يوم الثلاثاء 2 /2/ 2021، وباقى القطع فى المواعيد التالية لهذه التوقيتات.

وقال غنيم إنه بالنسبة للمنطقة E، سيتم تسليم القطع من 1 : 20، يوم الإثنين 22 /2/ 2021، والقطع من 21 : 40، يوم الثلاثاء 23 /2/ 2021، والقطع من 41 : 60، يوم الأربعاء 24 /2/ 2021، ثم باقي القطع تباعا.

وأشار إلى أنه سيتم تسليم القطع بالمنطقة G، من 1 : 20، يوم الإثنين 22 /3/ 2021، والقطع من 21 : 40، يوم الثلاثاء 23 /3/ 2021، والقطع من 41 : 60، يوم الأربعاء 24 /3/ 2021، والقطع من61 : 80، يوم الخميس 25 /3/ 2021، ثم باقي القطع تباعا.

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