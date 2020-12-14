المشدد 15 عامًا لـ3 متهمين بقتل عامل لحام وسرقة متعلقاته في قليوب

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مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الاثنين، بالسجن المشدد 15 عاما لـ3 عاطلين بتهمة قتل وسرقة متعلقات عامل لحام في قليوب.

كان اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية تلقى بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة "خ.ح.م" 29 عامًا، عامل لحام، داخل أرض فضاء بقليوب، وبفحص الجثة تبين إصابته بطلق ناري بالساق اليسرى من الخلف وجرح تهتكي طوله 5 سم بباطن الركبة اليسرى، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.

جرى تشكيل فريق بحث قادة العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين، وفي أحد الكمائن ألقي القبض على أحدهم واعترف بارتكاب الجريمة بمعاونة 2 آخرين، بهدف السرقة، وأدلى بأسماء زميليه، وجرى ضبطهما، وأرشدوا عن السلاح المستخدم في الواقعة.

اعترف المتهمون بأنهم استقلوا دراجة آلية لملاحقة المجني عليه، وافتعلوا مشكلة معه وحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام خلالها أحدهم بإخراج سلاح ناري وأطلق عيارًا ناريا صوب المجني عليه محدثًا إصابته، فيما طعنه أخر فلقي مصرعه، وبالعرض على النيابة أمرت بحبسهم وتقديمهم للمحاكمة فقضت بحكمها السابق.