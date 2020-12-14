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الوادي الجديد تطلق مبادرة لاستغلال أراضي الكثبان الرملية

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الوادي الجديد تطلق مبادرة لاستغلال أراضي الكثبان الرملية الوادي الجديد تطلق مبادرة لاستغلال أراضي الكثبان الرملية

مصراوي Masrawy

12:30 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تابع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، سير أعمال التطوير على طريق "موط - غرب الموهوب".

تشمل أعمال تطوير الطريق، الرصف لمسافة 55 كم، لربطه مع طريق "تنيدة - منفلوط" المتقاطع مع طريق "موط –العوينات".

أطلق الزملوط، مبادرة لاستغلال أراضي الكثبان الرملية المجاورة للطريق بمنح تخفيضات على الرسوم بواقع 50%، بجانب حزمة من التسهيلات، وذلك لاستصلاحها لمنع زحف الرمال التي تعوق الحركة على الطريق، والحد من الحوادث لحماية أرواح المواطنين.

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