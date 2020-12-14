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إصابة 6 أفراد من أسرة واحدة في حادث سير بالمنيا

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إصابة 6 أفراد من أسرة واحدة في حادث سير بالمنيا إصابة 6 أفراد من أسرة واحدة في حادث سير بالمنيا

مصراوي Masrawy

12:30 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

المنيا - محمد النادي:

أُصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة بينهم 4 أطفال، اليوم الاثنين، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الجيش الصحراوي الشرقي، أمام قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، يفيد انقلاب سيارة ملاكي رقم (934 هـ-د-هـ)، على الطريق الصحراوي الشرقي، أمام قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار، ونتج عن ذلك إصابة 6 أفراد من أسرة واحدة.

انتقل رجال المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، تبيّن إصابة كل من: رمضان مراد 28 عامًا، صيدلي، بكدمات شديدة بالوجه، وزوجته 25 عامًا، بجرح بالرأس بطول 5 سم، والأبناء الأربعة: حنين - 5 أعوام، وأنس - عام واحد، ومكة - 3 أعوام، ومراد - 6 أعوام، وتنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم.

وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل ببني مزار، وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث.

أفادت المعاينة والفحص الأولي أن سبب الحادث السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة، وجرى إخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.

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