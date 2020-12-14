ضبط ساقطة تدير صفحة لترويج الأعمال المنافية للآداب بالعجوزة

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الآداب، القبض على ساقطة تدير صفحة لترويج الأعمال المنافية للآداب بالعجوزة .

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، أفادت ب وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تحوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات تبدى من خلالها المعلنة استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات وأمكن استهدافها وضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وبمواجهتها أقرت بمزاولتها نشاطها الآثم عبر شبكة الإنترنت نظير مبالغ مالية، كما أمكن ضبط (هاتف محمول خاص بها يحتوي على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطها المؤثم).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات، جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت .