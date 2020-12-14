الداخلية: ضبط 241 تاجر مخدرات و4 تشكيلات عصابية في 24 ساعة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 179 قطعة سلاح ناري، و241 قضية مخدرات، وتنفيذ 57140 حكم قضائي متنوع.

كما أسفرت الجهود عن ضبط 4 تشكيلات عصابية، ضمت 9 متهمين ارتكبوا 26 حادث متنوع، و25 متهم لممارستهم أعمال البلطجة، و265 دراجة نارية مخالفة، و9 دراجات نارية مبلغ بسرقتها، و25581 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 55 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 5 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية، والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.