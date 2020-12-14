أمن المنافذ: ضبط 5 قضايا تهريب.. وتنفيذ 152 حكمًا قضائيًا

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 5 قضايا تهريب (بضائع أجنبية الصنع، قطع غيار سيارات، هواتف محمولة)، وضبط 16 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح ، مخالفات مرورية، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي)، في مجال الأمن العام.

كما أسفرت الجهود عن ضبط 1242 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 152 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.