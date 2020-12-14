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السعودية ترحب بتنفيذ الحكومة اليمنية الشرعية والانتقالي الجنوبي لاتفاق الرياض
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الجمعة 18 ديسمبر 2020 10:31 مساءً
إعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة مناصفة بين الشمال والجنوب وفقا لاتفاق الرياض
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الجمعة 18 ديسمبر 2020 10:31 مساءً
فشل تقني في اليوم الأول لتسجيل معلمي التعليم العام في اختبارات الرخص
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الجمعة 18 ديسمبر 2020 10:16 مساءً
لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية
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الجمعة 18 ديسمبر 2020 10:16 مساءً
"التجارة الخارجية" تبحث إجراءات مراجعة السياسات التجارية الثالثة للمملكة
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الجمعة 18 ديسمبر 2020 10:16 مساءً
الولايات المتحدة تسجل 230,953 إصابة كورونا و3,444 حالة وفاة
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الجمعة 18 ديسمبر 2020 10:16 مساءً
"المسيعيد": اعتبر نفسي الأول في الشيلات وتقاعدت من عملي لأجل هذه المهنة
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الجمعة 18 ديسمبر 2020 10:16 مساءً
إدارة "الوحدة" تردُّ على قرار لجنة الانضباط.. سنقدِّم ما يثبت سلامة موقفنا
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الجمعة 18 ديسمبر 2020 10:16 مساءً
مدني جازان: سقوط مقذوف أطلقته ميليشيا الحوثي قُرب مستشفى الحرث العام
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الجمعة 18 ديسمبر 2020 10:16 مساءً
3.1 مليار جرعة لقاح تصل بحلول نهاية العام الجاري إلى 92 دولة نامية
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الجمعة 18 ديسمبر 2020 10:16 مساءً
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بلا قيود مع رنا الحجة مدير إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط
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BBC News عربي
الاثنين 14 ديسمبر 2020 12:47 مساءً
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معلومات الكاتب
بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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