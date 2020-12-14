سوقها يتمدّد بالمملكة.. حضور فاعل لـ"الغذاء والدواء" بـ"الدولي لمنتجات التجميل"

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فعاليات عبر الاتصال المرئي بلور فيها "الهرف" نقاطاً عدة بينها نظام التيقظ للأعراض

شاركت الهيئة العامة للغذاء والدواء في اجتماع الاتحاد الدولي لتنظيم منتجات التجميل "ICCR" الـ 15 في بروكسل ببلجيكا؛ وذلك خلال الفترة من 7 - 9 ديسمبر 2020م.

وكانت الفعاليات عبر الاتصال المرئي، وذلك بعد اعتماد طلب مشاركة الهيئة في أعمال الاتحاد باعتبارها عضواً مراقباً.

وناقش الاجتماع، الذي مثّل الهيئة فيه نائب الرئيس لقطاع الدواء الدكتور عادل الهرف، وخبير أول سلامة دوائية في إدارة سلامة منتجات التجميل الدكتور محمد الجلال، تأثير جائحة "كورونا" على القطاع الصناعي لمنتجات التجميل، إضافة إلى اعتماد تقارير تتعلق بسلامة وتنظيم منتجات التجميل.

وأوضح "الهرف"، خلال كلمة في اليوم الثاني، حجم سوق منتجات التجميل في المملكة، والنمو المتزايد له، وتطور تنظيم منتجات التجميل في المملكة عبر إقرار نظام منتجات التجميل، ونظام التيقظ للأعراض الجانبية لمنتجات التجميل، إضافة إلى اعتماد آلية تقييم ملف معلومات المنتج الخاص بالمنتج التجميلي.

وأكد أهمية مشاركة المملكة بالجهود العالمية لزيادة تجانس التنظيمات بين الدول لتسهيل عمليات تصنيع وتداول منتجات التجميل بما لا يتعارض مع سلامتها ومأمونيتها، مؤكداً التقدم بمقترح لتخصيص يوم عالمي لسلامة منتجات التجميل.

وأضاف "الهرف"، أن هذه المشاركة وغيرها من المشاركات والأنشطة التي تقوم بها "الهيئة" تأتي لضمان مواءمة أنظمتها وإجراءاتها مع أهم الجهات الرقابية العالمية، ما يسهم في سهولة تداول منتجات التجميل وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية ويؤثر بشكلٍ إيجابي في دعم العملية الاقتصادية في مجال صناعة وتسويق منتجات التجميل.

وشاركت في اجتماع الاتحاد الدولي لتنظيم منتجات التجميل فرق عمل من أعضاء الاتحاد الأساسيين والمراقبين والممثلين لقطاع صناعة منتجات التجميل حول العالم.الهيئة العامة للغذاء والدواء