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"نقيب ومنير" ابتلعا الكبسولات.. إحباط محاولة تهريب مخدرات للمملكة جوًّا

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"نقيب ومنير" ابتلعا الكبسولات.. إحباط محاولة تهريب مخدرات للمملكة جوًّا "نقيب ومنير" ابتلعا الكبسولات.. إحباط محاولة تهريب مخدرات للمملكة جوًّا
اشتباه في راكبيْن باكستانييْن بمطار إسلام أباد أعقَبَه إيقاف ثم كان التحقيق

أحبطت قوة مكافحة المخدرات، محاولة لتهريب المخدرات إلى المملكة العربية من العاصمة الباكستانية إسلام أباد.

وذكرت تقارير باكستانية، أن قوة مكافحة المخدرات بمطار إسلام أباد اشتبهت في راكبين باكستانيين (نقيب ومنير) كانا مسافريْن إلى مدينة جدة وتم إيقافهما؛ حيث كشفت التحقيقات معهما عن محاولتهما تهريب كمية كبيرة من المخدرات.

وكشف المتهمان أنهما قاما بابتلاع كميات كبيرة من الكبسولات التي تحتوي على المواد المخدرة، وعلى إثر ذلك تم نقلهما إلى المستشفى لاستعادة الكبسولات من معدتهما.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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