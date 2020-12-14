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أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان تعلن بدء التسجيل في دبلوم "تقنية الإنتاج الإعلامي"

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أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان تعلن بدء التسجيل في دبلوم "تقنية الإنتاج الإعلامي" أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان تعلن بدء التسجيل في دبلوم "تقنية الإنتاج الإعلامي"
بهدف تزويد المتدربين بالمهارات الإعلامية التي يحتاجها كل من يعمل في حقل الإعلام

أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان تعلن بدء التسجيل في دبلوم

تعلن أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي، عن بدء التسجيل في دبلوم تقنية الإنتاج الإعلامي في دفعته الرابعة عشرة والمعتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

ويقوم بالتدريب نخبة من المدربين المتخصصين في مجال العمل الإعلامي من فريق الأكاديمية المعتمد، وتحرص هيئة التدريب بالأكاديمية على تزويد المتدربين بالمهارات الإعلامية التي يحتاجها كل من يعمل في حقل الإعلام والاتصال وفق المعايير الدولية، وتأهيلهم لسوق العمل بمهنية واحترافية.

ودعت الأكاديمية الراغبين في الانضمام للدبلوم والذي يبدأ بتاريخ 24 يناير 2021 أو برامجها الأخرى التأهيلية والتطويرية، التواصل عبر أرقامها 0112544544/0112577577، أو زيارة موقعها الإلكتروني www.asami.com.sa.أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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