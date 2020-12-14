بمشاركة أمنية.. إزالة الأكشاك والمباسط أمام الدوائر الرسمية بمكة "صور"

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مصادرة الطاولات والكراسي والمظلات المستخدمة لتحسين المشهد الحضري

نفّذت وكالة البلديات ممثلة في بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بمشاركة الجهات الأمنية، حملة لإزالة المباسط والأكشاك العشوائية الواقعة أمام مبنى الإدارة العامة للجوازات ومكتب العمل والعمال بمكة المكرمة.

وجرى خلال الحملة، إزالة جميع المباسط العشوائية، ومصادرة الطاولات والكراسي والمظلات المستخدمة وإتلافها عن طريق قسم الأسواق التجارية بالبلدية؛ وذلك ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري.

وأشارت البلدية إلى المخاطر التي تسببها هذه المباسط أمام مقار الدوائر الرسمية بلا تنظيم أو ترخيص، إضافة إلى عرقلة حركة السير والازدحام ومخالفة الأنظمة والتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا؛ مؤكدةً إمكانية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت، وتوفر جميع الإجراءات بكل يسر وسهولة من خلال الأنظمة الإلكترونية، مستشهدةً بوجود عدد كبير من مكاتب الخدمات النظامية التي تقدم الخدمة للمراجعين بالقرب من مقر الدوائر الرسمية.

أمانة العاصمة المقدسة