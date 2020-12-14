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في كفر الشيخ.. وزيرة البيئة توقع اتفاقية تعاون مع المحافظ ورئيس الجامعة

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في كفر الشيخ.. وزيرة البيئة توقع اتفاقية تعاون مع المحافظ ورئيس الجامعة في كفر الشيخ.. وزيرة البيئة توقع اتفاقية تعاون مع المحافظ ورئيس الجامعة

مصراوي Masrawy

12:23 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

كفر الشيخ - إسلام عمار:

وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الاثنين، بروتوكول تعاون مع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وذلك بهدف التعاون المشترك.

يهدف البروتوكول إلى التعاون في مجال البرامج التدريبية، والتوعوية الخاصة بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بمحافظة كفر الشيخ وذلك استكمالا لمبادرة "اتحضر للأخضر"، التي يجري تنفيذها في الجامعة.

وأكدت وزيرة البيئة، إن جميع الأطراف تسعى لتقديم الدعم الفني، والمتمثل في الأنشطة، والبرامج التدريبية، والتوعوية الخاصة بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات في محافظة كفر الشيخ بما يحقق الصالح العام لمنظومة إدارة المخلفات الجديدة.

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