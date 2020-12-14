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تكشف حقيقة إقرار زيادة جديدة على ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية

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مصراوي Masrawy

12:22 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

كشفت حقيقة ما تردد عن إقرار زيادة جديدة على ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية.

وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه في ضوء ما تم تداوله من أنباء بشأن نقص الكميات المعروضة من الأرز بالمنافذ التموينية، تواصل المركز مع وزارة والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لنقص الكميات المعروضة من الأرز بالمنافذ التموينية بأى محافظة من محافظات الجمهورية، مُوضحةً انتظام ضخ كميات وفيرة من كافة السلع التموينية بما فيها الأرز بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية و بقالى التموين وفروع مشروع جمعيتى، وأن المخزون الاستراتيجى من الأرز آمن ويكفى حاجة المستهلكين لعدة أشهر مقبلة، مُشددةً على شن حملات تفتيش يومية على موزعي التموين لمنع التلاعب فى السلع أو احتكارها.

وفى سياق متصل، هناك مخزونًا استراتيجيًا من السلع الأساسية لدى المنافذ التموينية، يكفى احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة، مثل الزيت، والسكر، والأرز، والمكرونة، والبقوليات، والشاى، وغيرها من السلع التى يتم صرفها لأصحاب البطاقات التموينية شهريًا، فضلًا عن طرح كميات كبيرة من السلع المختلفة ليختار صاحب البطاقة التموينية من بينها، وفقًا لاحتياجات أسرته وكذلك عدد الأفراد المقيدة على البطاقة الخاصة به.

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