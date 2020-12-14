"حبل في السقف".. شاب ينهي حياته شنقًا في سوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج – عمار عبد الواحد:

انتحر شاب، اليوم الاثنين، بشنق نفسه بحبل في سقف المنزل، بناحية قرية الصوامعة شرق دائرة مركز أخميم في سوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة أخميم بانتحار شخص بنجع حاجر فرج بناحية قرية الصوامعة شرق دائرة المركز.

تبين انتحار "محمد. أ" 27 عامًا عامل، وأشارت التحريات الأولية إلى أن المذكور أقدم على الانتحار بسبب الخلافات الأسرية، وأنه متزوج ولديه طفل وطفلة.

جرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى أخميم المركزي، حُرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

