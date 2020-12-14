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انهيار منزل في المنيا والمحافظ يتفقد موقع الحادث

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انهيار منزل في المنيا والمحافظ يتفقد موقع الحادث انهيار منزل في المنيا والمحافظ يتفقد موقع الحادث

مصراوي Masrawy

12:16 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

المنيا - محمد النادي:

انهار منزل خالي من السكان في عزبة الخشابة التابعة لحي غرب مدينة المنيا، اليوم الاثنين، وانتقلت القيادات التنفيذية، وأجهزة الأمن إلى موقع الحادث.

تبيّن أن المنزل بناء قديم ومكون من 4 طوابق وخالي من السكان وصادر له قرار تنكيس وترميم من لجنة المنشآت المنهارة والآيلة للسقوط.

انتقل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إلى موقع الانهيار، ووجّه العقيد محمد صلاح رئيس المدينة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير سكن من الأولى بالرعاية للأسر المتضررة من انهيار المنزل، كما وجّه لجنة المنشآت المنهارة والآيلة للسقوط لمعاينة المنازل المجاورة، للتأكد من سلامتها.

وفصلت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، التيار الكهربائي والمياه عن المنزل، وبالتنسيق مع أجهزة الأمن جرى فرض طوق أمني حول المكان.

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