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حادث إرهابي.. آثار القليوبية توضح سبب انهيار أجزاء من كوبري محمد علي

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حادث إرهابي.. آثار القليوبية توضح سبب انهيار أجزاء من كوبري محمد علي حادث إرهابي.. آثار القليوبية توضح سبب انهيار أجزاء من كوبري محمد علي

مصراوي Masrawy

12:15 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلنت وزارة الآثار، اليوم الاثنين، وجود مشروع لترميم جسم كوبري محمد علي الأثري بالقناطر الخيرية، وأنه جرى الانتهاء من إعداد الاستشارات الهندسية، ومدرج ضمن خطة الترميم لإعادته لأصله

ونفى حسين حسني، وكيل وزارة الآثار، في تصريح صحفي اليوم، ما تردد من شائعات حول الموقع، موضحًا أن الانهيار الموجود في "بلكونة" من الكوبري نتج عن حادث إرهابي غادر وقع في عام 2015.

وأضاف أن المرحلة الأولى للمشروع تقوم على درء الخطورة، مشيرًا إلى أن التمويل للخطة ككل من وزارة الري، إذ تقوم بأعمال الترميم الوحدة الإنتاجية بقطاع المشروعات بوزارة الآثار، بإشراف منطقة آثار القناطر، بتكلفة للمرحلة مليون و600 ألف جنيه.

وأكد حسني، أن أعمال المرحلة تتضمن درء الخطورة وبناء جميع الأجزاء المنهارة في الكوبري، والبلكونات التي تضررت من الحادث الإرهابي، وهي في الجزء الذي يقع في دائرة المناشي، ثم استكمال جميع أجزاء البلاط المفقودة في الفرعين، "المناشي، والقناطر"، وأخيرا دهان جميع القطع الحديدية، موضحًا أنه جرى تشكيل لجنة ثلاثية للإشراف على المشروع من قبل الري والآثار ومجلس المدينة.

وأشار حسني، إلى أن الضرر في البلكونة في الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وقع خلال الحادث الإرهابي منذ 2015، وليس وليد اليوم وجاري الإصلاحات في خلال أسبوع أو اثنين على الأكثر.

كان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ومستخدمي منظومة الشكاوى الخاصة بتطبيق "واتس آب المحافظة"، تداولوا صورًا لكوبري محمد علي الذي يربط القناطر الخيرية بالمناشي والضرر الذي لحق به دون تحديد مدة زمنية لذلك.

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