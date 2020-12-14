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تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران

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تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران
عناصر منهم رحلوا من الكويت وتقوم بالتنسيق مع الجماعة الإرهابية في تركيا

تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران

كشفت تحقيقات مصرية عن مخطط إخواني لإقامة مشاريع في الخليج.

وأزالت مصادر -وفق "قناة العربية"- النقاب "عن تشكيل الإخوان عناصر شديدة الخطورة في الخليج"؛ لافتة إلى أن "التحقيقات المصرية كشفت عن نقل الإخوان أموالهم إلى إيران مؤخرًا".

وأفادت بأن "التحقيقات المصرية ستؤدي إلى القبض على المزيد من عناصر الإخوان"؛ مشيرة إلى أن هناك عناصر إخوانية رحلت من الكويت تقوم بالتنسيق مع الإخوان في تركيا"، بحسب المصادر.

وأضافت المصادر أن "القاهرة أبلغت دولًا خليجية بمعلومات دقيقة عن تحركات الإخوان".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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