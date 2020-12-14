الأمن الاقتصادي: ضبط 4626 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

اضطلعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها: ضبط الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات 4626 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، وضبط 376 قضية متنوعة، في مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة.

كما أسفرت الجهود عن ضبط 181 قضية في مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهي، تحرى مدين لمصلحة الضرائب"، وضبط 1266 قضية تموينية متنوعة (غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية)، و25 قضية (مطبوعات ، مصنفات سمعية وسمعية بصرية).

هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.