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القبض على شخص يعرض زوجته على راغبي المتعة بحثاً عن المال

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القبض على شخص يعرض زوجته على راغبي المتعة بحثاً عن المال القبض على شخص يعرض زوجته على راغبي المتعة بحثاً عن المال

مصراوي Masrawy

12:03 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

كتب - محمد شعبان:

كشفت أجهزة الأمن عن واقعة مؤسفة لشخص يعرض زوجته على راغبي المتعة الحرام مقابل مبلغ مالي.

أفادت التحريات تواصل أحد الأشخاص مع راغبي ممارسة الأعمال المنافية للآداب من خلال إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، للترويج لزوجته من خلال عرض صورها على عملائه مستغلاً ولايته عليها لممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بالعجوزة.

وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الآثم، كما أقرت المجني عليها باستغلال زوجها ولايته عليها وتقديمها لعملائه نظير مبالغ مالية.

كما أمكن ضبط هاتف محمول خاص بالمتهم يحتوى على الرسائل والصور والمحادثات الدالة على نشاطه.

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