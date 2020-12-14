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صور.. سفير الفاتيكان يلتقي محافظ أسيوط والقيادات الدينية

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صور.. سفير الفاتيكان يلتقي محافظ أسيوط والقيادات الدينية صور.. سفير الفاتيكان يلتقي محافظ أسيوط والقيادات الدينية

مصراوي Masrawy

12:13 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

أسيوط ـ محمود عجمي:

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بالمطران نيقولاوس هنري سفير الفاتيكان بمصر، أثناء زيارته الرعوية لإيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، بحضور الأنبا كيرلس وليم مطران الإيبارشية.

شارك في اللقاء المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد محافظة أسيوط، والأنبا يؤانس أسقف أسيوط للأقباط الأرثوذكس، والدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط، والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والشيخ عصام قبيصي وكيل وزارة الأوقاف، والأب توماس وليم وكيل مطرانية أسيوط للأقباط الكاثوليك، والأب مرقس يوسف مدير مكتب العدالة والسلام بالمطرانية، والأب متاوس أديب مدير معهد التربية الدينية.

وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، خلال اللقاء على جو المحبة والسلام والمواطنة بين أطياف المجتمع المصري الواحد وعلى ما يعيشه المواطن الأسيوطي من وحدة وطنية مسلمين وأقباط وصور الأخوة الإنسانية؛ مؤكدًا على حجم المشروعات القومية والتنمية التي تشهدها محافظات الصعيد في عهد الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية.

وقال الدكتور شحاته غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة هي منارة علمية وثقافية لأهل الصعيد تسعى إلى نشر ثقافة التسامح وقبول الآخر من خلال إطلاق البرامج التكوينية منها برنامج "بناء الوعي" حتى يتحلى شباب الجامعة بالفكر المستنير؛ فضلا عن تقديم الجامعة للخدمات الصحية من خلال المستشفيات الجامعية لقرابة 2 مليون مريض سنويًا.

وأضاف الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، أن فرع الجامعة بأسيوط يضم 23 كلية ما بين شرعية ونظرية وتطبيقية والمعاهد المتنوعة والتي تسعى جميعها إلى تطبيق منهج الأزهر الشريف الوسطى وإرساء فكرة الأخوة الإنسانية وعقد العديد من الندوات والأنشطة الطلابية التي تحث على المواطنة والوحدة والانتماء للوطن.

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