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فشل تقني في اليوم الأول لتسجيل معلمي التعليم العام في اختبارات الرخص
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الجمعة 18 ديسمبر 2020 10:16 مساءً
لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية
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الجمعة 18 ديسمبر 2020 10:16 مساءً
"التجارة الخارجية" تبحث إجراءات مراجعة السياسات التجارية الثالثة للمملكة
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الجمعة 18 ديسمبر 2020 10:16 مساءً
الولايات المتحدة تسجل 230,953 إصابة كورونا و3,444 حالة وفاة
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الجمعة 18 ديسمبر 2020 10:16 مساءً
"المسيعيد": اعتبر نفسي الأول في الشيلات وتقاعدت من عملي لأجل هذه المهنة
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الجمعة 18 ديسمبر 2020 10:16 مساءً
إدارة "الوحدة" تردُّ على قرار لجنة الانضباط.. سنقدِّم ما يثبت سلامة موقفنا
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الجمعة 18 ديسمبر 2020 10:16 مساءً
مدني جازان: سقوط مقذوف أطلقته ميليشيا الحوثي قُرب مستشفى الحرث العام
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الجمعة 18 ديسمبر 2020 10:16 مساءً
3.1 مليار جرعة لقاح تصل بحلول نهاية العام الجاري إلى 92 دولة نامية
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الجمعة 18 ديسمبر 2020 10:16 مساءً
"زراعة حفر الباطن" يطلق مبادرة لتوزيع البذور البرية ضمن حملة التشجير
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الجمعة 18 ديسمبر 2020 10:16 مساءً
ضبط حشيش وشادو بحوزة عاطل في بني سويف
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الجمعة 18 ديسمبر 2020 10:14 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
روسيا تختبر منظومات الدفاع الجوي في إحدى أحدث السفن الصاروخية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 14 ديسمبر 2020 12:18 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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