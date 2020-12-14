أخبار عاجلة

فشل تقني في اليوم الأول لتسجيل معلمي التعليم العام في اختبارات الرخص -
لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية -
"التجارة الخارجية" تبحث إجراءات مراجعة السياسات التجارية الثالثة للمملكة -
الولايات المتحدة تسجل 230,953 إصابة كورونا و3,444 حالة وفاة -
"المسيعيد": اعتبر نفسي الأول في الشيلات وتقاعدت من عملي لأجل هذه المهنة -
إدارة "الوحدة" تردُّ على قرار لجنة الانضباط.. سنقدِّم ما يثبت سلامة موقفنا -
مدني جازان: سقوط مقذوف أطلقته ميليشيا الحوثي قُرب مستشفى الحرث العام -
3.1 مليار جرعة لقاح تصل بحلول نهاية العام الجاري إلى 92 دولة نامية -
"زراعة حفر الباطن" يطلق مبادرة لتوزيع البذور البرية ضمن حملة التشجير -
ضبط حشيش وشادو بحوزة عاطل في بني سويف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. Al Nahar TV

مطبخ هالة - الأكلة اللي هتنسيكي برد الشتاء.. أسهل واسرع طريقة لعمل فتة العدس

Print
مواضيع متعلقة
طبيب الاسنان مع الدكتور مصطفى اسامة | حلقة الجمعة 18 ديسمبر 2020

طبيب الاسنان مع الدكتور مصطفى اسامة | حلقة الجمعة 18 ديسمبر 2020

بنات وولاد - الحلقة الكاملة يوم 17 ديسمبر - فقرات متنوعة ومعلومات هامة لطفلك مع مروة عبدالمنعم

بنات وولاد - الحلقة الكاملة يوم 17 ديسمبر - فقرات متنوعة ومعلومات هامة لطفلك مع مروة عبدالمنعم

بنات وولاد - مرمر عملت مسابقة معلومات بين فريق البنات وفريق الولاد شوفوا معانا مين كسب؟

بنات وولاد - مرمر عملت مسابقة معلومات بين فريق البنات وفريق الولاد شوفوا معانا مين كسب؟

أكلة بيتي مع مروة الشافعي - حلقة 17 ديسمبر - طريقة عمل "برجر الفراخ - الناجتس - سلطة البطاطس"

أكلة بيتي مع مروة الشافعي - حلقة 17 ديسمبر - طريقة عمل "برجر الفراخ - الناجتس - سلطة البطاطس"

شبكة عيون الإخبارية