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بقيمة تجاوزت 113 مليون ريال .. "أنوفست العقارية" تستحوذ على مساهمة أرض الفيحاء

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بمساحة مليونَي متر مربع ويتميز بموقعه الحيوي بالقرب من المراكز التجارية والجامعات

بقيمة تجاوزت 113 مليون ريال ..

أقدمت شركة أنوفست العقارية على استحواذها الكامل على مساهمة أرض الفيحاء الواقعة بالأحساء بالمملكة العربية بقيمية اجمالية تجاوزت 113 مليون ريال سعودي بالمزاد الذي نظّمته لجنة المساهمات العقارية "تصفية".

ويتميّز مخطط المساهمة، الذي تتجاوز مساحته مليونَي متر مربع، بموقعه الحيوي الذي يتوسط جنوب منطقة الهفوف بالقرب من المراكز التجارية والجامعات والمنتجعات السياحية بالمحافظة وتشكل الامتداد العمراني الطبيعي في المنطقة.

وتعد هذه الخطوة جزءاً أساسياً من رؤية وإستراتيجية أنوفست العقارية الاستثمارية التي تهدف الى تطوير مجتمعات سكنية نوعية وحيوية في مدينة الأحساء.

جدير بالذكر أن أنوفست العقارية تملك سجلاً حافلاً بالنجاحات في مجال الاستثمار وتطوير المشاريع السكنية الحيوية بالتعاون مع وزارة الإسكان من خلال برنامج سكني، وذلك باستخدام أحدث تقنيات البناء التي تسهم في سرعة ودقة الإنجاز، فقد بدأت مسيرتها بتطوير مشاريع فلل البيرق بالمبرز والدمام والتي تضم أكثر من 1100 فيلا سكنية مستقلة تلبي احتياجات الأسرة السعودية وتحقق مستوى عالياً من جودة الحياة.

كما تعد أنوفست العقارية أول مطوّر في المملكة العربية السعودية يطبّق معايير استدامة المباني السكنية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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